Вятрович рассказал, когда украинцы начнут одинаково любить УПА

Марш УПА во Львове 20 / фото: zaxid.net.

Известный историк и глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович во время чата на "Главреде" поделился своим мнением, сколько поколений сменится в Украине, пока украинцы всех регионов не начнут воспринимать действия УПА одинаково позитивно.

"Я убежден, что речь идет не о поколениях, а о годах. Но еще нужны усилия историков, популяризаторов", – отметил он.

Как показывают социологические исследования, сейчас около половины украинцев признают воинов УПА борцами за независимость Украины – то есть в 2,5 раз больше, чем было 2010 году, заявил Вятрович.

Читайте также"Москаляку - на гілляку": в центре Киева прошел многотысячный марш УПА"Я убежден, что работа, которую, в частности, осуществляют украинские историки и украинский институт национальной памяти, дает свои результаты. И уже совсем скоро мы станем свидетелями общественного консенсуса – признания воинов УПА теми, кто боролся за независимость Украины", – заявил эксперт.

При этом он убежден, что те политические решения, которые были приняты в 2015 году, являются "лишь началом, хорошей основой для развертывания дальнейшей информационной работы".

Напомним, 9 апреля Рада приняла Закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке", автором которого является нардеп-радикал Юрий-Богдан Шухевич.

Согласно закону, борцами за независимость Украины в XX веке признаются лица, которые принимали участие во всех формах политической, вооруженной и иной коллективной и индивидуальной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе, в частности, таких организаций, структур и формирований, как Союз освобождения Украины, Украинские Сечевые стрельцы, УНР, Гетманат, ЗУНР, Карпатская сечь, УПА, ОУН, Сойм Карпатской Украины, Украинский Хельсинский союз и т.д.

Законом предусмотрено, что государство может предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей.

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