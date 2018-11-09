Вятрович рассказал, как стоит по-новому назвать УПЦ МП

Владимир Вятрович / УНИАН

Известный историк и глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" высказал мнение по поводу того, как, в виду последних событий вокруг томоса об автокефалии, стоит называть УПЦ (Московского патриархата).

"Это все понимали с самого начала − речь идет о Русской православной церкви. Если эта церковь хочет продолжать свою деятельность в Украине, именно так она должна называться − РПЦ. Все прекрасно понимают, что эта церковь не является Украинской православной церковью и не может использовать тот бренд, который она использовала более 25 лет в нашей стране", − сказал он.

Напомним, ранее стало известно о планах главы УПЦ (Киевского патриархата) патриарха Филарета обратиться к Раде о переименовании УПЦ (Московского патриархата) - на Русскую православную церковь в Украине.