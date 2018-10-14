Киевский марш националистов в честь годовщины создания УПА: онлайн-трансляция

Марш националистов в Киеве. Иллюстративное фото / УНИАН

В воскресенье, 14 октября, в столице Украины стартовал марш представителей националистических сил по случаю 76-летия со дня создания Украинской повстанческой армии.

Сбор участников состоялся в центре Киева – неподалеку от "красного корпуса" КНУ имени Шевченко.

Марш стартовал в 16.00 на улице Владимирская. Участники планируют пройти по бульвару имени Тараса Шевченко и улице Крещатик вплоть до "Украинского дома", где на Европейской площади, где состоится торжественный митинг и концерт легенд украинского готик-рока − группы "Кому Вниз".

В мероприятии принимают участие участие члены партии "Свобода", "Национального корпуса", НОД "Правый сектор", "Конгресса украинских националистов", "Организации украинских националистов", "С14" и многих других праворадикальных организаций.

Напомним, ранее сообщалось о том, что националисты утром успели устроить потасовку с полицией в Мариинском парке (во время попытки сноса памятника Николаю Ватутину), а потом еще раз устроить потасовку, но уже пытаясь поставить палатку на Майдане Независимости.