Филарет жестко раскритиковал перевод томоса об автокефалии ПЦУ

По его словам, название новосозднной ПЦУ "необходимо исправить".
Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет раскритиковал название новосозданной церковной структуры и заявил, что ее следует называть "Украинская православная церковь".
Об этом Филарет заявил в интервью телеканалу ZIK.
"Мы же не говорим "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии". Это необходимо исправить. Это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно - Украинская православная церковь", - аргументировал он.
Ранее сообщалось, что Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси.
Из документа на бланке УПЦ КП, опубликованного протодиаконом РПЦ Андреем Кураевым и датированного 16 января 2019 года, следует, что в таком качестве Филарет благословил поминать его за богослужениями ПЦУ как "Патриарха Киевского и всея Руси-Украины".
В свою очередь, пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков предложил Филарету объявить себя "патриархом всея Галактики".
"Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно - хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всея Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что", - сказал Волков.