Филарет жестко раскритиковал перевод томоса об автокефалии ПЦУ

Почетный патриарх ПЦУ Филарет / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет раскритиковал название новосозданной церковной структуры и заявил, что ее следует называть "Украинская православная церковь".

Об этом Филарет заявил в интервью телеканалу ZIK.

"Мы же не говорим "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии". Это необходимо исправить. Это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно - Украинская православная церковь", - аргументировал он.

Ранее сообщалось, что Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси.

Из документа на бланке УПЦ КП, опубликованного протодиаконом РПЦ Андреем Кураевым и датированного 16 января 2019 года, следует, что в таком качестве Филарет благословил поминать его за богослужениями ПЦУ как "Патриарха Киевского и всея Руси-Украины".

В свою очередь, пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков предложил Филарету объявить себя "патриархом всея Галактики".

"Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно - хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всея Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что", - сказал Волков.