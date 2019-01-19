В РПЦ предложили Филарету стать "патриархом всея Африки"

Почетный патриарх ПЦУ Филарет / УНИАН

То, что почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет снова назвал себя "патриархом Киевским и всея Руси-Украины", похоже на "цирк".

Об этом заявил пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков в комментарии радиостанции Говорит Москва.

"Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно - хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всея Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что", - сказал Волков.

Ранее сообщалось, что экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх новосозданной ПЦУ Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси. Фото соответствующего распоряжения опубликовал протодиакон РПЦ Андрей Кураев.

Из документа на бланке УПЦ КП, датированного 16 января 2019 года следует, что в таком качестве Филарет благословил поминать его за богослужениями ПЦУ - "Патриарх Киевский и всея Руси-Украины".