Почетный патриарх ПЦУ Филарет / УНИАН

Экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси.

Фото соответствующего распоряжения опубликовал в своем блоге протодиакон РПЦ Андрей Кураев.

Из документа на бланке УПЦ КП, датированного 16 января 2019 года следует, что в таком качестве Филарет благословил поминать его за богослужениями ПЦУ - "Патриарх Киевский и всея Руси-Украины".

"Раньше он такие самоутверждающие решения хотя бы через синод проводил. Сейчас все - сам. Кстати,и название ПЦУ он запомнить не в состоянии.А ведь целых две недели он скромно подписывался как отставник - "патриарх Филарет" без указания кафедры. Но все равно переглючило.И это очень ясно показывает: сей Герой Украины воевал не за Украину, а за свои амбиции и власть. Что ж, обычная история у восточноевропейский князей", - написал Кураев.

diak-kuraev.livejournal.com

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.