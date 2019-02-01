В Минкульте УПЦ МП пригрозили принудительным переименованием

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Украинская православная церковь Московского патриархата попадает под нормы закона, который обязывает ее в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви, заявил директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Он надеется, что УПЦ МП примет решение о переименовании, после чего религиозные общины на местах внесут в соответствии с законом изменения в свои уставы.

"От действий руководства этой церкви будут зависеть и действия государства, как оно будет реагировать на абсолютное исполнение норм закона или на сознательное непослушание", - отметил он во время брифинга в Киеве.

Комментируя вероятность отказа религиозных организаций от выполнения нормы о переименовании, Юраш предположил, что будут проходить консультации с исполнительными органами, в частности, с Министерством юстиции, о принятии решений, возможно даже на уровне распоряжений правительства.

"Если религиозные организации не внесут в соответствующий срок изменения, то их уставы утратят силу в части, которая оправляет название данных религиозных организаций", - пояснил он.

Чиновник Минкульта добавил, что таким образом организация сохранит статус юридического лица, но останется без названия, передает Интерфакс-Украина.

"Это открывает возможности для государства самостоятельно выбрать и назвать эту религиозную организацию. Я не думаю, что это лучший случай для самих религиозных организаций, когда им будут предлагать какие-то названия", - резюмировал Юраш.

Ранее нардеп Иван Винник заявил о том, что в случае отказа от переименования УПЦ МП не получит статуса неприбыльной организации и будет вынуждена платить налоги.

Напомним, Минкульт Украины опубликовал перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия.