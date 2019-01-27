Бывшая УПЦ МП отказалась менять название

Богослужение бывшей УПЦ МП / ТСН

В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата не считают законными требования властей изменить ее название.

Об этом заявил глава Синодального юридического отдела УПЦ Александр Бахов, передает ТАСС.

"На сегодняшний день я не вижу ни одного законного основания, чтобы именно религиозные организации УПЦ обязаны были изменить свое название", - приводит агентство слова Бахова.

Ранее Минкульт Украины опубликовал перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада приняла законопроект №5309 о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Религиозная организация теперь "обязана в своем полном названии... отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации".