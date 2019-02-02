Епифаний обвинил Москву в создании в Украине религиозного противостояния

Митрополит Епифаний

Русская православная церковь в Украине является последним форпостом президента РФ Владимира Путина, потому что она проникает глубоко в душу православных украинцев, заявил предстоятель Православной церкви Украины - митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"И мы это реально видим, насколько церковь зомбирует их в этом направлении. Есть много тех, которые сейчас практически понимают, но и до конца не понимают, что произошло. Они убеждены, что то, что произошло, то это произошло неканоническим способом, Вселенский патриарх сделал это неправильно, он не имел права и так далее", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

Епифаний также предположил, что когда православные украинцы объединятся в единой поместной православной церкви, завершится война в Донбассе и Крым будет возвращен.

"Потому что Путин потеряет здесь, в Украине, ту поддержку, которую он имел до сих пор. Потому что если бы он не имел этой поддержки, то не было бы войны в Донбассе. Но все же, к сожалению, эта поддержка есть. И поэтому мы постепенно будем утверждаться уже как единая церковь, признанная, каноническая в Украине. И постепенно Россия будет терять это влияние именно через души православных украинцев здесь", - отметил он.

Он также обвинил Россию в попытках спровоцировать в Украине религиозное противостояние.

"Конечно, будут происходить провокации. Мы понимаем прекрасно, что со стороны Москвы есть определенные видения, чтобы создать в Украине противостояния на религиозной почве. И мы это понимаем, что будут делаться провокации даже со стороны определенных политических сил, будут провоцировать, подавать, что это та или иная какая-то политическая сила пытается захватить тот или иной храм. Но я верю в то, что постепенно украинцы не будут прибегать к этим провокациям, потому общество должно самостоятельно решить большинством голосов на собрании о том, что она присоединяется уже к единой поместной православной церкви", - добавил предстоятель ПЦУ.

Ранее Владимир Путин заявил, что оставляет за собой право реагировать на ущемление прав верующих в Украине.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.