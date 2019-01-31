"Это было до томоса": Епифаний объяснил, почему помянул Кирилла

Предстоятель православной церкви должен поминать всех блаженнейший патриархов и других предстоятелей православных церквей.
Поминовение митрополитом Епифанием во время литургии патриарха Кирилла обусловлено каноническими законами.
Как пояснил Епифаний, он этого не далал до того, как получил из рук Вселенского Патриарха томос, в котором четко прописано, что, согласно преданию святых отцов, предстоятель православной церкви должен поминать всех блаженнейший патриархов и других предстоятелей православных церквей, которые входят в диптих.
"Представляете себе, если я, совершая богослужения, нарушил бы законы томоса. То есть я этого не сделал, хотя было много просьб, чтобы я не поминал Кирилла, но это было бы прямое нарушение норм томоса", - подчеркнул Епифаний в интервью Соне Кошкиной.
Он напомнил, что до получения томоса не поминал Кирилла потому, что Украина находится в состоянии войны с Россией.
"Многие спрашивают меня: почему вы поминаете в диптихе патриарха Кирилла, вы же не поминали его после избрания предстоятелем, до получения Томоса? Да, я его не поминал, потому что мы находимся в состоянии войны, но в то время, когда я мог это делать как предстоятель, потому что до томоса у меня не было юридических предписаний, что я должен поминать в диптихе патриарха Кирилла", - добавил Епифаний.
Напомним, ранее патриарх Кирилл заявил о том, что надеется на будущий визит в Украину.