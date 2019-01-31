"Это было до томоса": Епифаний объяснил, почему помянул Кирилла

Митрополит Епифаний / president.gov.ua

Поминовение митрополитом Епифанием во время литургии патриарха Кирилла обусловлено каноническими законами.

Как пояснил Епифаний, он этого не далал до того, как получил из рук Вселенского Патриарха томос, в котором четко прописано, что, согласно преданию святых отцов, предстоятель православной церкви должен поминать всех блаженнейший патриархов и других предстоятелей православных церквей, которые входят в диптих.

"Представляете себе, если я, совершая богослужения, нарушил бы законы томоса. То есть я этого не сделал, хотя было много просьб, чтобы я не поминал Кирилла, но это было бы прямое нарушение норм томоса", - подчеркнул Епифаний в интервью Соне Кошкиной.

Он напомнил, что до получения томоса не поминал Кирилла потому, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

"Многие спрашивают меня: почему вы поминаете в диптихе патриарха Кирилла, вы же не поминали его после избрания предстоятелем, до получения Томоса? Да, я его не поминал, потому что мы находимся в состоянии войны, но в то время, когда я мог это делать как предстоятель, потому что до томоса у меня не было юридических предписаний, что я должен поминать в диптихе патриарха Кирилла", - добавил Епифаний.

Напомним, ранее патриарх Кирилл заявил о том, что надеется на будущий визит в Украину.