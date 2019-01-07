Епифаний во время рожденственской литургии ПЦУ впервые помянул Кирилла

Глава ПЦУ митрополит Епифаний / president.gov.ua

Глава новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний во время рождественской литургии в Софийском Соборе в Киеве в понедельник, 7 января, помянул главу РПЦ патриарха Кирилла, чего ранее обещал не делать.

Поминовение предстоятелей поместных православных церквей в строгом соответствии их месту в диптихе (списке поместных церквей. - Прим.) является одним из ключевых признаков церковного общения между ними.

Первым в списке идет Вселенский патриарх. Глава РПЦ Кирилл - пятым.

"Російського Кирила...", - сказал Епифаний в ходе богослужения.

В декабре 2018 года митрополит Епифаний заявлял, что не станет упоминать патриарха Кирилла во время служб:

В настоящее время я не поминаю, потому что мы находимся в состоянии войны. И поэтому украинский народ не приемлет того, чтобы новоизбранный предстоятель поминал имя русского патриарха

сказал Епифаний в интервью телеканалу "Прямой".

При этом стоит отметить, что во время своей первой службы в качестве митрополита ПЦУ Епифаний Кирилла не поминал.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что патриарх Кирилл молится за российскую армию:

А у нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще вспоминают патриарха Кирилла, который совершает эти молитвы. Разве они могут называться украинскими?

сказал Порошенко 14 октября в ходе молебна за Украину и автокефальную церковь, проходившую на Софийской площади в Киеве.

Об отсутствии необходимости неоднократно заявлял и президент Петр Порошенко. Однако в изданный Фанаром томос обязывает ПЦУ упоминать патриарха Кирилла во време богослужений.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже указ доставили в Киев.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) является объединением "двух групп раскольников".