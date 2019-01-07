Патриарх Кирилл пришел в бешенство после передачи томоса ПЦУ

Глава РПЦ патриарх Кирилл / day.kyiv.ua

Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) является объединением "двух групп раскольников".

Об этом заявил глава РПЦ патриарх Кирилл в эфире российского пропагандистского телеканала Россия 1.

"По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились", - сказал он.

Глава РПЦ подчеркнул, что УПЦ МП остается "благодатным, духовным организмом".

Ранее священник РПЦ, протиерей Всеволод Чаплин заявил, что после того, как Вселенский патриарх вручил томос об автокефалии ПЦУ ее предстоятелю митрополиту Епифанию, "только анафема будет теперь понята церковным народом - никакие компромиссы более невозможны".

Напомним, 6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже указ доставили в Киев.