"Сатанинская кровь": в РПЦ пригрозили Вселенскому патриарху анафемой

Вселенский патриарх Варфоломей

Священник РПЦ, протиерей Всеволод Чаплин заявил, что после того, как Вселенский патриарх вручил томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) ее предстоятелю митрополиту Епифанию, "только анафема будет теперь понята церковным народом - никакие компромиссы более невозможны".

Об этом Чаплин написал в Facebook.

"Варфоломей совершил "литургию" совместно с раскольником, не имеющим сана. Ну вот и все: Фанар окончательно отпал в раскол, отошел от Христа и христианства, добавив к прочим своим ересям отрицание апостольского преемства. То, что во время стамбульской черной мессы находилось в чаше и на дискосе, кощунственно называть Телом и Кровью Христовыми. Это было сатанинское зелье", - написал он.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.