"Единство россиян и украинцев": Кирилл размечтался о поездке в Украину

Патриарх Кирилл / ledn.info

Глава РПЦ патриарх Кирилл надеется на то, что сможет совершить в будущем визит в Украину.

"У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - подчеркнул он в интервью ТАСС.

Он также считает происходящие в Украине события "скоропроходящей" политической конъюнктурой.

"Духовное, культурное, цивилизационное единство россиян и украинцев сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства", - добавил российский церковник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России Кирилл может лишиться своей должности из-за автокефалии для ПЦУ.