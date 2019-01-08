"Благословляете войну": журналист обвинил патриарха Кирилла в лукавстве

Патриарх Кирилл / day.kyiv.ua

Патриарх Кирилл, как и президент России Владимир Путин, говорят языком войны и ненависти, заявил известный украинский журналист, работающий в Москве, Роман Цимбалюк.

Он подчеркнул, что Путин и Кирилл заявляют о том, что создание Православной церкви Украины приведет к кровопролитию, гибели людей и захвату храмов.

Цимбалюк напомнил, что Кирилл любит посещать Минобороны России, где фактически благословляет агрессию РФ.

"Посмотрите заявления Кирилла за последние пять лет. Я где-то может пропустил, чтобы он осудил российскую агрессивную внешнюю политику по отношению к Украине? Нет, не пропустил. И вообще, Кирилл да и другие российские священники любят находиться возле российских военных. И почему-то так называемая УПЦ МП на оккупированных территориях благословляет солдат армии оккупантов. И примеров такого действия более, чем достаточно", — подчеркнул Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube.

Он проанализировал высказывания Кирилла о том, что в некоторых странах нет поместных церквей, поскольку их объединяет одна общая.

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"Правильно говорит патриарх Кирилл, что иногда церкви простираются на несколько государств. Но в таком случае нельзя обслуживать интересы страны-агрессора, особенно в части вопросов войны и мира. Вы сначала брызгаете святой водичкой российские ракеты и благословляете на войну с Украиной, а потом удивляетесь, почему происходит то, что происходит", — говорит Цимбалюк.

Журналист также отметил, что в своих высказываниях об Украине Кирилл употребляет кремлевский штамп "незалежная церковь", а также словосочетание "киевские власти".

"Вслушайтесь в эти слова. И эти люди говорят о том, что в Украине ненависть? Мне кажется, это лукавство. А словосочетание "незалежная церковь", а не "независимая"? Ведь патриарх Кирилл говорит на русском языке, но когда они говорят слово "незалежная", тем самым хотят подчеркнуть пренебрежение к украинскому независимому государству. Ну, нам с такими священниками не по дороге", — добавил Цимбалюк.

Как известно, накануне митрополит Епифаний во время рожденственской литургии ПЦУ впервые помянул главу РПЦ патриарха Кирилла.