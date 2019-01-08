В Раде заявили, что главу РПЦ Кирилла могут снять с должности

Патриарх Кирилл может получить наказание за Томос / day.kyiv.ua

Народный депутат, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев со ссылкой на собственные источники заявил, что в России готовятся снять с должности главу РПЦ патриарха Кирилла из-за независимости украинской церкви.

"А последние новости с севера такие: поскольку Кирилл (Гундяев) не справился с задачей сорвать томос для Украины, главный по РФ зело осерчал и поехал праздновать в Санкт-Петербург, а не в храм Христа Спасителя. И главный даже видеть неудачника не захотел. Очевидно, кого-то через определенное время разжалуют (действительно, не шутка — источник новости очень серьезный)", - написал Арьев в Facebook.

По словам нардепа, Томос оказался очень эффективным оружием против России. Арьев заявил, что автокефалия украинской церкви стала для Киева ключевой геополитической победой.

/ Фото: Facebook/Владимир Арьев

Как известно, накануне митрополит Епифаний во время рождественской литургии ПЦУ впервые помянул главу РПЦ патриарха Кирилла.