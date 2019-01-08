В Раде заявили, что главу РПЦ Кирилла могут снять с должности

В парламенте полагают, что Томос стал для Украины геополитической победой.
Народный депутат, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев со ссылкой на собственные источники заявил, что в России готовятся снять с должности главу РПЦ патриарха Кирилла из-за независимости украинской церкви.
"А последние новости с севера такие: поскольку Кирилл (Гундяев) не справился с задачей сорвать томос для Украины, главный по РФ зело осерчал и поехал праздновать в Санкт-Петербург, а не в храм Христа Спасителя. И главный даже видеть неудачника не захотел. Очевидно, кого-то через определенное время разжалуют (действительно, не шутка — источник новости очень серьезный)", - написал Арьев в Facebook.
По словам нардепа, Томос оказался очень эффективным оружием против России. Арьев заявил, что автокефалия украинской церкви стала для Киева ключевой геополитической победой.
Как известно, накануне митрополит Епифаний во время рождественской литургии ПЦУ впервые помянул главу РПЦ патриарха Кирилла.