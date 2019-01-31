"Грубое вмешательство": Путин пообещал защитить права верующих в Украине

Путин с патриархом Кириллом. Глава РФ пообещал защитить права верующих в Украине / Reuters

Российский президент Владимир Путин заявил, что оставляет за собой право реагировать на ущемление прав верующих в Украине.

Получение томоса Православной церковью Украины российский лидер назвал проектом, "когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость".

Выступление Путина на торжественном акте по случаю 10-летия поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации цитируется на сайте президента РФ.

Читайте также"Там нет благодати" : Патриарх Кирилл "попер буром" на ПЦУ"Прискорбно, что в него (церковный раскол – ред.) оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы, словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей", – заявил Путин.

По его словам, в России власти "считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела".

"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", – пообещал Путин.

Ранее патриарх Кирилл размечтался о поездке в Украину. Глава РПЦ тешит себя надеждой на то, что сможет помолиться в Киево-Печерской лавре.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. Документ регламентирует изменение подчиненности религиозных общин.

Читайте также"Группы раскольников": еще одна церковь отказалась признавать ПЦУКак сообщалось, политолог объяснил, как Томос приблизил превращение РФ в Московию. Он напомнил, что РПЦ не имеет Томоса.

Справка. 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.