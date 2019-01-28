"Сама РПЦ – незаконная": политолог объяснил, как Томос приблизил превращение РФ в Московию

28 января 2019, 10:30

Он напомнил, что РПЦ не имеет Томоса.

Томос об автокефалии украинской церкви окончательно оформлен, узнали журналисты
Томос об автокефалии украинской церкви окончательно оформлен / tsn.ua

То, что Константинопольский патриарх Варфоломей решился на предоставление Томоса Украине – это колоссальное восстановление исторической и божьей справедливости, заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин во время чата на Главреде. По его словам, этот шаг приблизил крах России.

"Причем все происходит очень правильно. Мы возвращаемся в лоно своей материнской церкви – Константинопольской. Фактически это означает крах Московии. Потому что РПЦ не имеет Томоса. РПЦ – вообще незаконная церковь. Она была незаконной до Петра I, а после него, когда тот вообще уничтожил патриархию, сам возглавил церковь и назначил обер-прокурора Синода во главе с собой, эта церковь стала не просто раскольниками, а ересианцами, потому что так церковь не может строиться", – напомнил эксперт.

Читайте также"Это уже дно": в Сети возмутились из-за целования рук Порошенко во время томос-тураОн отметил, что после Октябрьской революции коммунистическая партия вместе с чекистами "в прямом смысле уничтожила церковь": "И на одном из съездов перед войной они поставили цель – уничтожить церковь окончательно: священников, монастыри, приходы и веру как таковую".

"Поэтому пусть сначала Россия искупит все это, покается во всех своих страшных злодеяниях, когда были перебиты миллионы верующих, священников, монахов и т.д., а соборы все были разрушены. И только после этого пусть пытаются рассказывать, какая раскольническая украинская церковь", – считает Соскин.

И добавил: "Я считаю, что получение Томоса – это одно из событий, которое приближает крах Российской Федерации и возвращение ее в состояние Московии. Потому нам нужно как можно быстрее деструктурировать остатки московской церкви на территории Украины".

Ранее Соскин объяснил, чем "томос-тур" Порошенко полезен для Украины. Самому президенту ничем не помогут поездки с Томосом по стране, полагает эксперт.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.

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Россия Украина РПЦ автокефалия Олег Соскин Томос ПЦУ
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