Политолог объяснил, чем "томос-тур" Порошенко полезен для Украины

"Томос-тур" Петра Порошенко полезен для Украины, считает эксперт / УНИАН

Поездки президента Петра Порошенко с Томосом по Украине полезны стране, поскольку ускоряют распад филиала КГБ (Комитет госбезопасности, работал в СССР), который действует под видом бывший Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Томос-тур" ничем не поможет нынешнему украинскому лидеру, потому что, как говорится, "мухи отдельно, котлеты отдельно", рассказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин на чате в Главреде.

По словам собеседника, президенту не нужно сравнивать себя с Богом, а тем более — использовать Божий промысел для того, чтобы получить власть.

Читайте также"Москальський провокатор!" Порошенко в "томос-туре" пришел в ярость из-за вопроса о коррупции"…То, что он ездит с Томосом по Украине — это хорошо, поскольку это ускоряет распад филиала КГБ, действующего под видом Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с Онуфрием (предстоятель бывшей УПЦ МП — Ред.). Так они будут быстрее очищаться и переходить под омофор Православной церкви Украины и Константинополя…", — отметил политолог.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.

Справка. В апреле Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.