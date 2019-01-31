В Украине вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ

Вступил в силу закон об изменении подчиненности религиозных общин

В четверг, 31 января, в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", опубликованный накануне в парламентской газете "Голос Украины".

Документ регламентирует изменение подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины.

Согласно новому закону, решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее, чем двумя третьими от ее состава, которые высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины.

При этом только община сможет принимать решение о вопросе членства в сборах общины, а несогласной части общины предлагается разрешить создавать свою общину.

Вместе с тем решение о переходе к другому религиозному центру заверяется подписями членов религиозной общины и не может влиять на право собственности.

Кроме того, также определен также перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава религиозной общины.

Религиозная организация будет сообщать о таком решении в центральный орган исполнительной власти по вопросам религии или областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации, а в Автономной Республике Крым - Совет Министров Автономной республики Крым.

Напомним, 17 января Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)" (№ 4128-д). За принятие в первом чтении и в целом как закона проголосовали 229 народных депутатов.

Позднее президент Петр Порошенко подписал закон, определяющий механизм смены подчиненности религиозных организаций.