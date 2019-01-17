Рада одобрила закон о переходе религиозных общин в ПЦУ

В Украине приняли закон об изменении подчиненности религиозных общин

В четверг, 17 января, народные депутаты одобрили законопроект № 4128-д, который регламентирует изменения подчиненности религиозной организации. За закон отдали свои голоса 229 народных депутатов.

Принятый закон вносит изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которыми определено, что религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

При этом в законе указано, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины. Такие общее собрание религиозной общины может созываться ее членами. Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимого для признания полномочным общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением).

Определено, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.

По словам нардепа Виктора Еленского (фракция "Народный фронт"), после того, как религиозная община приняла решение об изменении своей подчиненности, накладывается мораторий на отчуждение ее имущества до тех пор, пока эта процедура юридически не будет завершена.

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Он уточнил, что также предусмотрены изменения "в процесс регистрации (религиозной общины, - ред.) и чтобы избежать так называемой двойной регистрации".

"Еще раз хочу подчеркнуть: это закон для всех религиозных общин. Этот закон предусматривает, что те недоразумения, которые возникают при изменении религиозной общиной своей религиозной подчиненности, будут во многом минимизированы", - отметил Еленский.

Законом предусмотрено, что часть общины, не согласная с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем).

Также законом внесены изменения в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", которыми определено, что наименование религиозной организации может содержать информацию о ее организационно-правовой форме исключительно по желанию такого юридического лица.

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Предусмотрено, что для государственной регистрации включения сведений о юридическом лице - религиозной организации, устав которой зарегистрирован до 1 января 2013 года и сведения о которой не содержатся в Едином государственном реестре, подается заявление о государственной регистрации включения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр, а также копия справки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины и копия решения уполномоченного органа религиозной организации о назначении руководителя такой организации.

Заключительными положениями закона предусмотрено, что религиозная организация, в случае принятия решения об изменении подчиненности, сообщает об этом решении в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации, а в Автономной Республике Крым - Совет министров АРК, которые обеспечивают обнародования этого решения на своем официальном сайте.

При этом уставы (положения) религиозных организаций должны быть приведены в соответствие с этим законом в течение года со дня вступления его в силу. До приведения уставов (положений) в соответствие с законом религиозные организации руководствуются положения действующих уставов (положений) в части, не противоречащей настоящему закону.

Отметим, что во время обсуждения документа против выступали представители фракции Оппозиционного блока.

В частности, во время голосования глава фракции Вадим Новинский подбежал к спикеру Андрею Парубию с требованием снять проект с рассмотрения.

В ответ Парубий кричал ему: "Отойди от меня, нечисть", отмечает Украинская правда.

Ранее у Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ. Информацию озвучила представитель президента в Раде Ирина Луценко.

Также у Порошенко дали советы притесняемым прихожанами священникам УПЦ МП. У главы государства убеждены, что служители церкви сами виноваты в сложившемся конфликте.

Напомним, на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП. Сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, заявили в УПЦ МП.

Позже в селе Ворсовка Малинского района Житомирской области община, которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), не пустила в Свято-Николаевский храм священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).