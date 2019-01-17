Рада одобрила закон о переходе религиозных общин в ПЦУ

17 января 2019, 12:00

Решение общины о смене конфессиональной принадлежности принимается 2/3 голосов, постановила Верховная Рада.

автокефалия, церковь
В Украине приняли закон об изменении подчиненности религиозных общин

В четверг, 17 января, народные депутаты одобрили законопроект № 4128-д, который регламентирует изменения подчиненности религиозной организации. За закон отдали свои голоса 229 народных депутатов.

Принятый закон вносит изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которыми определено, что религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

При этом в законе указано, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины. Такие общее собрание религиозной общины может созываться ее членами. Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимого для признания полномочным общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением).

Определено, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.

По словам нардепа Виктора Еленского (фракция "Народный фронт"), после того, как религиозная община приняла решение об изменении своей подчиненности, накладывается мораторий на отчуждение ее имущества до тех пор, пока эта процедура юридически не будет завершена.

Читайте такжеПарубий рассказал о судьбе УПЦ МП после томоса от Варфоломея

Он уточнил, что также предусмотрены изменения "в процесс регистрации (религиозной общины, - ред.) и чтобы избежать так называемой двойной регистрации".

"Еще раз хочу подчеркнуть: это закон для всех религиозных общин. Этот закон предусматривает, что те недоразумения, которые возникают при изменении религиозной общиной своей религиозной подчиненности, будут во многом минимизированы", - отметил Еленский.

Законом предусмотрено, что часть общины, не согласная с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем).

Также законом внесены изменения в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", которыми определено, что наименование религиозной организации может содержать информацию о ее организационно-правовой форме исключительно по желанию такого юридического лица.

Читайте такжеЕще в одной общине Украины из церкви выгнали "московских попов"

Предусмотрено, что для государственной регистрации включения сведений о юридическом лице - религиозной организации, устав которой зарегистрирован до 1 января 2013 года и сведения о которой не содержатся в Едином государственном реестре, подается заявление о государственной регистрации включения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр, а также копия справки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины и копия решения уполномоченного органа религиозной организации о назначении руководителя такой организации.

Заключительными положениями закона предусмотрено, что религиозная организация, в случае принятия решения об изменении подчиненности, сообщает об этом решении в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации, а в Автономной Республике Крым - Совет министров АРК, которые обеспечивают обнародования этого решения на своем официальном сайте.

При этом уставы (положения) религиозных организаций должны быть приведены в соответствие с этим законом в течение года со дня вступления его в силу. До приведения уставов (положений) в соответствие с законом религиозные организации руководствуются положения действующих уставов (положений) в части, не противоречащей настоящему закону.

Отметим, что во время обсуждения документа против выступали представители фракции Оппозиционного блока.

В частности, во время голосования глава фракции Вадим Новинский подбежал к спикеру Андрею Парубию с требованием снять проект с рассмотрения.

В ответ Парубий кричал ему: "Отойди от меня, нечисть", отмечает Украинская правда.

Ранее у Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ. Информацию озвучила представитель президента в Раде Ирина Луценко.

Также у Порошенко дали советы притесняемым прихожанами священникам УПЦ МП. У главы государства убеждены, что служители церкви сами виноваты в сложившемся конфликте.

Напомним, на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП. Сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, заявили в УПЦ МП.

Позже в селе Ворсовка Малинского района Житомирской области община, которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), не пустила в Свято-Николаевский храм священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Рада УПЦ МП автокефалия Томос ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:00
Рада одобрила закон о переходе религиозных общин в ПЦУ
11:54
Когда украинцам откроют страшную тайну? мнение
11:49
"Все е*нулись на теме Украины": Собчак назвала свою поездку в Киев "адом"
11:38
"Чернокожие рабы": Ксения Собчак оскорбила работников отеля на Мальдивах Видео
11:22
Внезапно скончался продюсер "Дозоров" и "Высоцкого"
11:14
"Стопарик дал накатить, спас бабулю": в соцсетях обсуждают поцелуй руки Порошенко на Волыни
11:10
Полторак посетовал на дороговизну "билета в НАТО" для Украины
10:57
Скандал во Львове: учителя бросили школьника на границе во время экскурсии в Италию Видео
10:53
Девушка дня Instagram: модель с точеной фигурой Наташа Сиротина Фото
10:42
Почему "сухой закон" губителен для Украины мнение
10:22
"Врежут морозы": синоптик предупредила о серьезном похолодании Видео
10:06
"Это уже дно": в Сети возмутились из-за целования рук Порошенко во время томос-тура Фото Видео
10:00
Минобороны предложило сохранить зарплаты почти 10 тыс. дезертиров ВСУ
09:29
"Хотелось, чтобы все было красиво": ведущая "Орла и решки" рассказала о поцелуе с Зеленским
09:20
"Это зомби": Шкиряк объяснил, почему жителям ОРДЛО нельзя давать право голоса на выборах Видео
08:52
Динамо усилилось воспитанником мадридского Реала Фото Видео
08:46
Россияне признались в чувстве стыда за "вечную бедность и неустроенность" своей страны
08:29
"Девочку ударил": в Киеве наказали подростков-гопников, жестоко избивавших людей Фото Видео
08:27
Дорогие вы наши: почему заоблачные зарплаты менеджеров госпредприятий нужно урезать мнение
08:25
Собчак приехала в Киев и опозорилась
07:54
"Это полная жопа": Усика и Ломаченко повергло в шок состояние украинских дорог
07:40
"Ужасные дни": астролог предупредил о взрывах и терактах Видео
07:29
Порошенко одобрил тайное решение СНБО по гособоронзаказу
07:16
Поздравления с Крещением своими словами и в анимированных картинках Фото Видео
06:58
Главное последствие позорного томос-тура Порошенко мнение
06:33
Успех гарантирован: астролог составил гороскоп для Оли Поляковой
05:56
Суровые и беспощадные: астрологи назвали знаки Зодиака, которые не умеют прощать
05:29
Социолог объяснил, почему властям России важен Крымский мост Видео
05:02
Полуголая Даша Астафьева показала пышную грудь на фото
04:24
На Луне вырастили растение, но все закончилось трагически Видео
03:49
Ученые рассказали, чем полезен оргазм для женщин
03:07
В сеть попали голые фото пышнотелой модели Эшли Грэм Фото
02:14
Психолог рассказала о самом страшном воровстве Видео
01:43
Рекламу Gillette обвинили в сексизме и домогательстве к женщинам Видео
01:36
"Никто не прогуляет урок": Ученые предложили ввести в школах уроки "порнограмотности"
01:07
В Луцке на томос-тур Порошенко людей свозили автобусами Видео
00:48
Полторак обвинил Россию в намерении аннексировать Азовское море
00:23
Президент Грузии Зурабишвили объяснила, почему не поздравила Украину с томосом
00:02
В УПЦ МП ответили на вопрос: "Чей Крым?"
16 января, среда
23:41
Парламент Британии не проголосовал за отставку Мэй Видео
23:30
"Обнаженка с лукавинкой": в Сети опубликовали серию черно-белых эротических фото Фото
23:00
Во Львове суд отменил запрет на русскоязычный культурный продукт
22:33
Социологи выяснили место Порошенко в президентском рейтинге после Томоса
22:20
Грудастая звезда соцсетей похвасталась ухоженным задом на пляже: опубликованы фото Фото
21:58
СМИ вычислили, кто поедет в Израиль на "Евровидение" от России
21:50
Депортированная из России журналистка Бойко пожаловалась на ощущения "грязной использованной тряпки" Видео
21:27
Послы стран ЕС согласовали санкции против "Боширова" и "Петрова"
21:21
Новый сезон "Орла и решки" заинтригует провокациями о красотах мегаполисов
20:49
В Раде предложили осудить Тимошенко за газовые договоры с Россией
20:28
"И тут обманул": Гончаренко разочаровал ненастоящим костюмом клоуна на ток-шоу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять