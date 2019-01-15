У Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ

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Около семи десятков приходов, ранее входивших в состав УПЦ (МП) перешли в лоно недавно созданной Православной церкви Украины.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы "Блока Петра Порошенко" со ссылкой на слова пред ставительницы президента Порошенко в парламенте, народный депутат Ирина Луценко.

Кроме того, она назвала недавно полученный томос об автокефалии "важным шагом в освобождении от влияния Кремля и РПЦ".

Напомним, ранее известный киевский храм перешел на сторону Православной церкви Украины.