Известный киевский храм перешел на сторону Православной церкви Украины

Храм Покрова Пресвятой Богородицы / 24news.com.ua

Храм Покрова Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале в Киеве перешел в управление Православной церкви Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал "Пятый канал". По данным журналистов, храм подчинялся УПЦ (МП) более двадцати лет. Инициативу о переходе предложил сам его настоятель, отец Олег Скнарь, а прихожане единогласно поддержали ее.

Миряне высказались в том духе, что они хотели бы приходить в этот храм и не думать о том, что он принадлежит УПЦ (МП).

Напомним, ранее на Прикарпатье община перешла в ПЦУ через конфликт со сторонниками УПЦ (МП).