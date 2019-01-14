У Порошенко дали советы притесняемым прихожанами священникам УПЦ МП

В АП убеждены, что иерархи УПЦ МП не думают о прихожанах

Глава департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан возложил вину за непонимание с прихожанами на священников бывшей УПЦ МП из-за нежелания примкнуть к автокефальной ПЦУ.

"Я думаю, что, все-таки, если возникает конфликт такого рода между священником и общиной, и община не поддерживает священника, тогда, мне кажется, священнику лучше поискать себе другую общину", - сказал он в эфире телеканала Прямой.

По словам Рубана, священники не справились со своей миссией и не нашли нужных слов для диалога с верующими.

"Если священник не понимает, что община хочет украинскую церковь, а он им толкает дальше мантры о том, что никак мы без Кирилла не обойдемся, то, конечно, что такой результат был ожидаем", - подчеркнул Рубан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.

Позже в селе Ворсовка Малинского района Житомирской области община, которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), не пустила в Свято-Николаевский храм священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).