Порошенко подписал закон о переходе религиозных общин в ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко / УНИАН

Президент Петр Порошенко подписал закон, определяющий механизм смены подчиненности религиозных организаций.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий.

Решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины, которое созывают ее члены.

Смена подчиненности религиозной общины не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин. Часть общины, не согласная с решением о смене подчиненности, имеет право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым сооружением и имуществом с собственником (пользователем).

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Ранее Минкульт Украины опубликовал перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия.

В свою очередь, глава Синодального юридического отдела бывшей УПЦ МП Александр Бахов заявил, что не видит никаких законных оснований, "чтобы именно религиозные организации УПЦ обязаны были изменить свое название".