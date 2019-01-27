С сайта Порошенко удалили фото заправленного в штаны пиджака

27 января 2019, 14:40

Знаменитый снимок из Давоса стал недоступен на офисайте главы государства.

Порошенко
Фотография, исчезнувшая с сайта президента Порошенко / https://www.president.gov.ua

Получившая известность и широкое распространение фотография со швейцарского Давоса, где край пиджака Петра Порошенко заправлен в брюки, удалена с официального сайта президента Украины.

Фотография, сделанная 24 января 2019 года на всемирноом экономическом форуме, изначально была опубликована на сайте по этому адресу, но в настоящий момент недоступна.

"Страница не найдена", - говорится при попытке перейти по ссылке.

Отметим, что Порошенко уже давно прославился мятыми костюмами на официальных визитах, но сеть этот факт не удивляет так, как то, что во время преклонения колен у монумента в память жертвам Волынской резни президент показал дырявые носки.

Ранее Петр Порошенко в Париже снова появился на людях в мятых брюках.

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Петр Порошенко
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