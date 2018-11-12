Порошенко в Париже снова появился на людях в мятых брюках: фотофакт

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на торжество по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париж, которое прошло в воскресенье, 11 ноября, в мятых брюках.

На фото можно заметить, что Порошенко в сопровождении супруги Марины лидер вышел в свет в темно-синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. При этом штанины брюк украинского лидера невыглажены и покрыты складками.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной / Reuters

Президент Украины не впервые появляется на публике в невыглаженном костюме, в частности, брюках. Так, во время визита украинского президента в Нидерланды в ноябре 2015 года пользователи Сети высмеяли его брюки.

twitter.com/poroshenko

Объектом шуток становился также пиджак украинского лидера. Например, в апреле 2016 года в официальном Twitter Администрации президента было опубликовано фото, на котором Порошенко и его американский коллега Барак Обама жмут друг другу руки. Внимание пользователей привлек мятый костюм, в котором Порошенко пришел на встречу с Обамой.

twitter.com/stsegolko

В воскресенье, 11 ноября, на торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже президент США Дональд Трамп не стал пожимать руку своему украиснкому коллеге Петру Порошенко, однако поприветствовал таким образом канцлера Германии Ангелу Меркель, французского лидера Эммануэля Макрона и даже президента РФ Владимира Путина, которым в отличие от Порошенко достались места в первом ряду.

Самого Порошенко откровенно разозлила просьба российских журналистов прокомментировать тот факт, что Трамп не стал пожимать ему руку.

"Все, что вы говорите, - это вранье! Все, что говорит русское телевидение", - приводит слова