Порошенко пришел в бешенство из-за вопроса о рукопожатии Трампа

12 ноября 2018, 12:36

Президент Украины обвинил российских журналистов во лжи.

Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президента Украины Петра Порошенко откровенно разозлила просьба российских журналистов прокомментировать тот факт, что глава Белого дома Дональд Трамп не стал пожимать ему руку на торжестве по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже.

"Все, что вы говорите, - это вранье! Все, что говорит русское телевидение", - приводит слова Порошенко РИА Новости.

В воскресенье, 11 ноября, на торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже президент США Дональд Трамп не стал пожимать руку своему украиснкому коллеге Петру Порошенко, однако поприветствовал таким образом канцлера Германии Ангелу Меркель, французского лидера Эммануэля Макрона и даже президента РФ Владимира Путина, которым в отличие от Порошенко достались места в первом ряду.

Трамп проигнорировал президента Украины, хотя тот "поедал" глазами американского лидера.

Не обошли вниманием инцидент и пользователи Сети, поспешившие высмеять Петра Порошенко из-за неловкой ситуации. Президента, в частности, назвали "сбитым летчиком" и "поросенком Петром".

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Украина США Франция Петр Порошенко Дональд Трамп Ангела Меркель Владимир Путин
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