"Сбитый летчик": в Сети высмеяли "нерукопожатного" Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко / УНИАН

Пользователи Сети высмеяли ситуацию вокруг торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже, на которой президент США Дональд Трамп не стал пожимать руку своему украинскому коллеге Петру Порошенко.

Порошенко досталось место хотя и неподалеку от Трампа, но все же во втором ряду. Американский лидер проигнорировал президента Украины, хотя тот пристально на него смотрел.

"ЗРАДА ПОДКРАЛАСЬ!!! ЗРАДА!!!! не зря Главный кормчий поддерживал Клинтон!!! Знали ведь, что гадюку пригрели на груди! ЭХ ТРАМП ай да предатель!" - пишет Александр Савченко.

"Сбитый лётчик. К холуям всегда было такое отношение", - считает Валентин Синозацкий.

"Трамп в Париже не пожал руку Порошенко. И это ясно. Зачем ему здороваться с путинским вассалом, если пожал руку самому Путину?" - написал Дмитрий Корнейчук.

"Это не Трамп не поздоровался с Порошенко, это Порошенко не стал здороваться с Трампом", - пошутил Денис Гороховский.

"Да я шут, я паяц, так что же, Пусть меня так зовут вельможи. Как они от меня далеки, далеки: Никогда не дадут руки", - пишет Shestak Val.

"БАРЫГАМ рук не пожимают...", - пишет Shanna Castellanos.

"Трамп на вопрос, почему он не подал руку Порошенко, пояснил, что этой команде поросенок Петр еще не обучен", - говорится в записи другого пользователя.

"Петра Алексеевича проигнорировали. Предлагаю Трампа в "Миротворец" и не приглашать на юбилей рошеновских вафелек. Стыдоба, теперь надо караулить возле писсуара", - пишет Рыбалко Николай.

Глава Белого дома Дональд Трамп не стал здороваться с президентом Украины Петром Порошенко перед торжественной церемонией по случаю столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже в воскресенье, 11 ноября.

Прибывший на церемонию президент США поприветствовал рукопожатием стоящих в первом ряду лидеров стран - канцлера Германии Ангелу Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона, однако проигнорировал Петра Порошенко, который стоял во втором ряду.