Трамп отказался пожать руку Порошенко: опубликовано видео

Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп не стал здороваться с президентом Украины Петром Порошенко перед торжественной церемонией по случаю столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже.

Как отмечает "Газета.Ru", прибывший на церемонию президент США поприветствовал рукопожатием стоящих в первом ряду лидеров стран - канцлера Германии Ангелу Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона.

Порошенко досталось место хотя и неподалеку от Трампа, но все же во втором ряду. На записи видно, как американский лидер не стал жать руку президенту Украины, проигнорировав его.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже. Путин пожал Трампу руки, после чего показал ему большой палец.

После этого российский президент пожал руку супруге американского лидера Меланье и хлопнул Трампа по плечу.