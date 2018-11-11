Путин показал Трампу палец: опубликовано видео

11 ноября 2018, 13:26

Российский президент также пожал руку супруге президента США Меланье и хлопнул Трампа по плечу.

Reuters

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже, где, как ожидается, пройдет торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Путин пожал Трампу руки, после чего показал ему большой палец.

После этого российский президент пожал руку супруге американского лидера Меланье и хлопнул Трампа по плечу.

Ранее сообщалось, что в Париже активистка движения Femen с обнаженной грудью выбежала наперерез кортежу Дональда Трампа. Девушка преодолела кордон жандармерии, стоявшей вдоль Елисейских полей, и выбежала на дорогу перед лимузином Трампа, выкрикивая фразу "Ненастоящие миротворцы". Полицейские задержали активистку.

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Россия США Париж Дональд Трамп Владимир Путин Мелания Трамп
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