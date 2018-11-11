В Париже полуголая активистка Femen бросилась под колеса лимузина Трампа

В Париже произошел новый инцидент с участием активисток из организации Femen.

Обнаженная по пояс девушка бросилась под колеса кортежа президента США Дональда Трампа, который проезжал по центральным улицам столицы Франции по направлению к Триумфальной арке.

11-Novembre: des Femen forcent le passage du convoi de Donald Trump pic.twitter.com/POdI4Q7wVK — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2018

При этом протестующая активистка направилась прямиком к бронированному авто Трампа, выкрикивая слоган "Ненастоящие миротворцы".

В свою очередь правоохранители тут же задержали активистку и увели ее от маршрута следования кортежа.

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При этом стражи порядка скрутили еще одну полуголую активистку, которая участвовала в обнаженном протесте.

Отметим, что во Франции проходят мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

Напомним, что накануне в Париже активистки движения Femen устроили обнаженную акцию в Париже.