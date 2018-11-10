"Военные преступники": Femen провели голую акцию в Париже

В субботу, 10 ноября, в Париже активистки движения Femen устроили новую обнаженную акцию.

Девушки разделись по пояс возле знаменитой Триумфальной арки, таким образом приурочив свой перформанс к церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны, на которую должны съехаться около 70-ти глав государств со всего мира, пишет BFM.

При этом у активисток в руках были плакаты с надписями: "Воображаемые миротворцы, настоящие диктаторы", "Добро пожаловать, военные преступники".

Своей акцией представительницы Femen обращали внимание на то, что большинство глав, которые приедут, на самом деле являются диктаторами и пренебрегают правами людей.

При этом девушек незамедлительно увели представители полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что одна из основательниц международного женского движения Femen, художница Оксана Шачко, покончила с собой.