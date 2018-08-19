Активистки Femen провели очередную топлесс-акцию - фото

Акция Femen в Брюсселе / VTM

Движение феминисток Femen устроило очередную акцию с обнаженкой; на этот раз местом проведения был избран фестиваль "Ковер из цветов", который традиционно проводится в столице Бельгии, Брюсселе.

Активистки организации таким образом выразили протест против недавнего помещения многодетной матери из Сербии и четверых ее детей в закрытый центр для мигрантов, сообщает нидерландский телеканал VTM..

У женщин была обнажена грудь. Они держали в руках плакат с надписью "Скандал не это, а помещение детей в тюрьму". То же самое было написано на их телах, а на спинах была надпись "Позор Бельгии". Одна из активисток объясняла присутствовавшим на площади людям свои действия в мегафон.

Протест Femen в Брюсселе / VTM

Позднее обеих девушек увезли в полицию, однако отпустили после беседы. По факту инцидента составили протокол, его передадут в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что одна из основательниц международного женского движения Femen, художница Оксана Шачко, покончила с собой.

"Оксана покончила с собой 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк", - сообщалось в Telegram-канале Paris Burns, который ведет знакомая Шачко.

По словам знакомой художницы, у Оксаны было много выставок, внимания прессы и богатых друзей. Однако она уже предпринимала попытки свести счеты с жизнью.

"За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело", - написала она.

Движение Femen было создано в 2008 году в Украине. Журналист французского издания L'Obs, автор книги книги "Femen - история предательства" Оливье Гужон писал, что у истоков движения стояли три девушки - Анна Гуцол, Александра Шевченко и Оксана Шачко. Активистки движения стали известны благодаря протестным акциям, в которых они принимали участие с обнаженной грудью.