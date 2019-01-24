Порошенко в сети подняли на смех из-за "пиджака, заправленного в ширинку"

Петр Порошенко шокировал публику неопрятным видом / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко появился на публике во время визита в Израиль в неопрятном виде. На фото можно заметить, что Порошенко в сопровождении супруги Марины вышел в свет в темно-синем костюме, белой рубашке и полосатом галстуке. Его пиджак выглядел так, словно он заправлен через ширинку в трусы.

Фото, которое было сделано на встрече в Иерусалиме со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, опубликовано на официальном сайте президента, и стало мишенью для насмешек пользователей соцсетей.

Порошенко появился в неопрятном виде / https://www.president.gov.ua

"Смотрю на Петра Алексеевича и вспоминаю себя на школьном выпускном. Тоже пиджак в ширинке застрял. Правда, выпил я тогда от силы 250 граммов. Петр Алексеевич, подозреваю, выпил больше. У него скоро тоже выпускной", - написал Глеб Ляшенко.

"Пиджак, заправленный в ширинку, новый тренд от Парашьяно. Если нравится, ставь лайк", - высмеял стиль Порошенко Вова Золкин.

"Интересно, спит он тоже в бронежилете, под пижамкой?", - заметил Александр Дубинский.

Отметим, что Порошенко уже давно прославился мятыми костюмами на официальных визитах, но сеть этот факт не удивляет так, как то, что во время преклонения колен у монумента в память жертвам Волынской резни президент показал дырявые носки.

Ранее Петр Порошенко в Париже снова появился на людях в мятых брюках: фотофакт.