Стало известно число приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний / president.gov.ua

По словам директора Департамента по делам религий Министерства культуры Андрея Юраша, зафиксировано около 350 совершенных процессов перехода религиозных общин из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

"На сегодня мы фиксируем уже около 350 совершенных процессов изменения подчинения с УПЦ Московского патриархата в ПЦУ, где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных. Я имею в виду, что пока не все эти переходы получили завершения и юридическое оформление на уровне документов ... но я уверен, что процесс сдерживается искусственно и в ближайшие месяцы, думаю, будем иметь гораздо более динамичные тенденции", - подчеркнул Юраш в эфире 5 канала.

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Он подчеркнул, что одним из сдерживающих факторов являются внешние источники, которые пытаются убедить духовенство в приходах в том, что нет признания ПЦУ со стороны других церквей, кроме Константинополя, между тем другим поместным церквям говорят, что нет процессов объединения и приходы не переходят, поэтому и не надо признавать новую церковь.

Как ранее сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

6 января он вручил томос главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.