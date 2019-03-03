Стала известна причина задержания в Крыму архиепископа ПЦУ

Архиепископ Климент / investigator.org.ua

Официальной причиной задержания в аннексированном Россией Крыму архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента является якобы совершенная кража.

"Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на улице Севастопольской что-то украли. То есть, кто-то якобы позвонил, что в моей церкви кража. И поэтому они меня задержали на автовокзале, сняли уже из автобуса. Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую версию", - рассказал архиепископ представителям Центра журналистских расследований.

Как уточняет ВВС, Климент должен был выехать в 13:00 с центрального автовокзала Симферополя на суд украинского узника Кремля Павла Гриба в Ростов-на-Дону.

"Учитывая, что есть решение суда о том, что я могу посетить Павла Гриба в СИЗО, причастить его и исповедовать. Но после того, как я сел в автобус, подошли полицейские из дежурной части автовокзала, попросили меня выйти из автобуса. В автобусе обыскали мои вещи", – рассказал владыка.

На задержание уже отреагировала украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая сообщила, что пытается связаться с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

"Позвонила Москальковой, пока она не на связи. Написала ей сообщение! Буду стараться с ней связаться. Работаем", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что единственный украинский храм в Симферополе планируют закрыть.