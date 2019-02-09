В Симферополе намерены закрыть единственный православный храм

Архиепископ Евстратий (Зоря) высказал обеспокоенность в связи с ситуацией в храме Симферополя / Главред

Экс-спикер УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря сообщил, что единственный православный храм в Симферополе оккупационная власть Крыма планирует закрыть.

"Оккупанты направили предписание об "освобождении помещений". Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки (Климента — ред.)", - написал он в Facebook.

Архиепископ добавил, что "архиепископ Климент с прихожанами собора святых Владимира и Ольги в Симферополе требуют от всех молитвы".

Напомним, впервые в истории представитель автокефальной Православной церкви Украины епископ Одесский Павел провел богослужение в афонском монастыре Пантократор.

Как ранее сообщалось, по словам митрополита Волоколамского Илариона, центральный исполнительный соборный орган управления Святой Горы Афон, в который входят представители 20 местных монастырей "официально выразил свою позицию", когда отказался направить в Киев делегацию на интронизацию главы ПЦУ Епифания.