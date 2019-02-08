Представитель ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне

Впервые в истории представитель автокефальной Православной церкви Украины епископ Одесский Павел провел богослужение в афонском монастыре Пантократор.

Как сообщает Romfea.gr, литургия и святое поклонение произошло в присутствии протоиерея монастыря Гавриила.

В монастыре Пантократор подчеркнули, что выступили за отправку делегации Афона в Киев на интронизацию митрополита Епифания.

Напомним, по словам митрополита Волоколамского Илариона, центральный исполнительный соборный орган управления Святой Горы Афон, в который входят представители 20 местных монастырей "официально выразил свою позицию", когда отказался направить в Киев делегацию на интронизацию главы ПЦУ Епифания.

Как ранее сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви. 6 января он вручил томос главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.