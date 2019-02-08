Закон о переходе религиозных общин в ПЦУ обжаловали в Конституционном суде

Закон о переходе религиозных общин в ПЦУ обжаловали в КСУ / Reuters

8 февраля группа народных депутатов во главе с Вадимом Новинским обжаловали закон о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации в Конституционном суде.

Всего в депутатскую группу вошли 47 нардепов.

Как говорится на сайте КСУ, депутаты сослались в основном на 35-ю статью Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания.

Читайте также"Отойди от меня, нечисть!": появилось видео, как Парубий в Раде изгонял НовинскогоПо их словам, закон содержит ряд положений, которые свидетельствуют о чрезмерном вмешательстве и зарегулированности деятельности религиозных организаций. Например, они указали на "сильно обременительную" новую процедуру регистрации/перерегистрации уставов религиозных общин.

Кроме того, речь идет о нарушение 36-й статьи о свободе объединения граждан и 37-й статьи, которая исключает запрет деятельность объединений внесудебным способом.

При этом депутаты голосовали за закон неперсонально, то есть был нарушен регламент Рады.

Напомним, Рада одобрила закон о переходе религиозных общин в ПЦУ 17 января. Решение общины о смене конфессиональной принадлежности принимается 2/3 голосов, постановила Верховная Рада.

Позднее президент Петр Порошенко подписал закон, определяющий механизм смены подчиненности религиозных организаций.

Ранее у Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ. Информацию озвучила представитель президента в Раде Ирина Луценко.

Также у Порошенко дали советы притесняемым прихожанами священникам УПЦ МП. У главы государства убеждены, что служители церкви сами виноваты в сложившемся конфликте.

Напомним, на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП. Сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, заявили в УПЦ МП.

Позже в селе Ворсовка Малинского района Житомирской области община, которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), не пустила в Свято-Николаевский храм священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).