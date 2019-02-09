Епифаний высказался об участии криминального авторитета Петровского в литургиях

Глава ПЦУ полагает, что главное не прошлое, а настоящее Петровского / Фото: mbfs.com.ua

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний высказал мнение, что бизнесмен и криминальный авторитет из Днепра Александр Петровский, известный под прозвищем Нарик, делает много финансовых вложений в строительство храмов в своем регионе.

"Петровский является меценатом Днепровской епархии. Там построен красивый храм с воскресной школой", - цитирует Епифания Новое время.

Митрополит подчеркнул, что Петровский имел полное право участвовать в церемонии получения томоса в Стамбуле, поскольку данное мероприятие было открытым для посетителей.

"Если государство имеет вопросы к прошлому личности, то я не имею прав и полномочий как священник критиковать человека", - сказал предстоятель ПЦУ.

Как сообщалось ранее, когда в Стамбуле, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, в торжественной церемонии также участвовал Александр Петровский.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не знает, как рядом с ним на фото и видео из храма Святого Георгия во время и после вручения Томоса.

Позже причину присутствия "Нарика" на церемонии получения Томоса в Стамбуле пояснил патриарх Филарет.