Епифаний высказался об участии криминального авторитета Петровского в литургиях

Митрополит заявил, что бизнесмен финансово помогает церкви.
Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний высказал мнение, что бизнесмен и криминальный авторитет из Днепра Александр Петровский, известный под прозвищем Нарик, делает много финансовых вложений в строительство храмов в своем регионе.
"Петровский является меценатом Днепровской епархии. Там построен красивый храм с воскресной школой", - цитирует Епифания Новое время.
Митрополит подчеркнул, что Петровский имел полное право участвовать в церемонии получения томоса в Стамбуле, поскольку данное мероприятие было открытым для посетителей.
"Если государство имеет вопросы к прошлому личности, то я не имею прав и полномочий как священник критиковать человека", - сказал предстоятель ПЦУ.
Как сообщалось ранее, когда в Стамбуле, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, в торжественной церемонии также участвовал Александр Петровский.
Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не знает, как рядом с ним на фото и видео из храма Святого Георгия во время и после вручения Томоса.
Позже причину присутствия "Нарика" на церемонии получения Томоса в Стамбуле пояснил патриарх Филарет.