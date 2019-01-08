"О его существовании не знал": Парубий обескуражен присутствием "Нарика" на получении Томоса

"Нарик" и Парубий получили Томос / Фото: скриншот из видео

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не знает, как рядом с ним на фото и видео из храма Святого Георгия во время и после вручения Томоса оказался одиозный днепровский криминальный авторитет Александр Петровский, в определенных кругах известный под прозвищем "Нарик".

"Этого человека в составе официальной делегации не было. В самолете делегации его также не было. Я с ним не знаком и никогда не был. О его существовании даже не знал. Один из иерархов церкви предложил сфотографироваться с Томосом. Я согласился. Рядом мог оказаться кто угодно. В храме было полно людей. Это не режимный объект", - сказал Парубий в комментарии Liga.net.

Как сообщалось ранее, когда в Стамбуле, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, в торжественной церемонии также участвовал Александр Петровский.

Ранее журналист Леонид Швец написал, что Петровский поехал "в числе избранных принимать томос".

Видео с Твиттера Верховной Рады Украины. Так нежно Парубия за ручку ещё никто не гладил. ))))) Опубликовано Вячеславом Поездником Суббота, 5 января 2019 г.

Петровского также видели во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре, который прошел в декабре. При этом Петровский на фотографии был запечатлен по правую руку от митрополита.

Кроме того, Петровский фотографировался с главой ФФУ Павелко и Кубком чемпионов во время проведения финала ЛЧ в Киеве.