У Порошенко прокомментировали присутствие "Нарика" на Фанаре

Бизнесмен Александр Петровский в Стамбуле

Ростислав Павленко, советник президента Украины Петра Порошенко, прокомментировал присутствие на церемонии подписания томоса в Стамбуле бизнесмена Александра Петровского (Налекрешвили), которого в СМИ называют криминальным авторитетом по прозвищу "Нарик".

Как передает Лига, Павленко не смог объяснить присутствие Петровского в составе официальной украинской делегации.

"Ноу коммент. У меня было достаточно работы для того, чтобы не обращать внимания на то, кто еще присутствовал. Там был открытый вход, Фанар не устанавливал никакого режима пропуска. Так что я не могу это прокомментировать", - сказал Павленко.

Как сообщалось ранее, когда в Стамбуле, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, в торжественной церемонии также участвовал Александр Петровский.

Ранее журналист Леонид Швец написал, что Петровский поехал "в числе избранных принимать томос".

"Как и в случае с папкиным разведчиком Семочко: чем больше шум, тем плотнее на Банковой затыкают уши", - написал он в своем Facebook.

Петровского также видели во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре, который прошел в декабре. При этом Петровский на фотографии был запечатлен по правую руку от митрополита.

Кроме того, Петровский фотографировался с главой ФФУ Павелко и Кубком чемпионов во время проведения финала ЛЧ в Киеве.