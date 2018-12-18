На молебне рядом с Епифанием и Порошенко заметили авторитетов "Нарика" и "Эмиля", опубликовано фото

Митрополит Епифаний и Петр Порошенко / president.gov.ua

На совместном фото рядом с президентом Петром Порошенко и митрополитом Епифанием запечатлен лидер организованной преступной группировки Александр Петровский (известный по кличке Нарик), сообщил журналист Юрий Бутусов.

Журналист отметил, что фото было сделано во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре, при этом Петровский на фото находится по правую руку от митрополита.

Бутусов отметил, что Петровский проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки, пик активности которой приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена.

/ president.gov.ua

"Да, рядом с Порошенко и Епифанием на фотографии, по данным нынешнего генерального прокурора тот самый "лидер организованной преступной группировки" - Александр Петровский. А слева от Петровского в темных очках - "авторитет" по кличке "Эмиль", его правая рука. Кстати, мама Александра Петровского, Оксана Петровская, бывшая директором ряда фирм, созданных ее сыном, в 2016-м году стала директором Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко, и вот вчера театр был удостоен президентом Украины статуса "национального", - добавил Бутусов в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на форме десантника на фото с Порошенко заметили эмблему дивизии СС.