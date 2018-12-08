На форме десантника на фото с Порошенко заметили эмблему дивизии СС

Бойцы ДШВ / president.gov.ua

На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко опубликовано фото с бойцами десантно-штурмовых подразделений ВСУ.

На форме одного из десантников заметен шеврон, напоминающий символику танковой дивизии СС "Мертвая голова" (череп со скрещенными костями).

Отметим, что военный изображен на двух снимках с участием главы государства, при этом он располагается третьим по правую руку от президента.

/ livejournal.com

Напомним, ранее сообщалось, что десантно-штурмовые подразделения ВСУ передислоцируются на самые опасные направления по всей линии российско-украинской границы.