Десантно-штурмовые подразделения ВСУ перебрасывают на границу с Россией

Десантно-штурмовые подразделения ВСУ передислоцируются на самые опасные направления по всей линии российско-украинской границы, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора не теряя ни секунды", - подчеркнул он во время посещения воинской части в Житомирской области.

По словам Порошенко, подразделения ДШВ будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы в соответствии с утвержденными планами.

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"Как всегда, вы откомандировываетесь туда, где наиболее трудно, где есть необходимость решать наиболее сложные задачи, где без воинов Десантно-штурмовых войск никак", - отметил глава государства.

Он также добавил, что важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск, в соответствии с утвержденным им Стратегическим замыслом применения сил обороны государства.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.