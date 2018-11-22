Порошенко пообещал десантникам новое оружие

Десантно-штурмовые войска ВСУ / mediarnbo.org

В 2019 году все подразделения украинских десантно-штурмовых войск будут оснащены новым оружием, пообещал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с десантниками после завершения учений в Житомирской области.

Президент отметил, что ДШВ оснастят как отечественными, так и иностранными образцами вооружения.

"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений Десантно-штурмовых войск бронетранспортерами, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами Свитязь", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 30 июня, во Львове провели торжественный парад военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, вернувшихся после участия в боевых действиях на востоке Украины.