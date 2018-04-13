На Николаевщине трагически погиб десантник-атошник

В городе Новая Одесса Николаевской области автомобиль Ford Galaxy наехала на лежащего на дороге солдата-контрактника 79-й десантно-штурмовой бригады (дислоцируется в Николаеве), участника АТО на Донбассе.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 10 апреля, бойца забрала скорая помощь, он умер по дороге в больницу, пишут "Novosti N".

"Ford ехал по трассе со стороны Николаева в направлении Вознесенска. В центре Новой Одессы, на пересечении ул. Центральной и Кухарева, автомобиль совершил наезд на человека, лежавшего на дороге", — отметило издание.

По его данным, водитель иномарки остановился и вызвал скорую помощь, однако спасти пострадавшего медикам не удалось. Погибшему 30 лет, он находился в увольнении, приехал домой в одно из сел Новоодесского района.

Предположительно, на момент ДТП воин находился в состоянии алкогольного опьянения. Начато производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, в начале февраля в Днепре в ДТП погиб известный донецкий волонтер Леонид Краснопольский — в легковой автомобиль, за рулем которого он находился, врезался внедорожник.