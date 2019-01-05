"Нарик и томос": Сеть озадачил "авторитет" в свите Порошенко на церемонии в Стамбуле

5 января 2019, 22:59

В Сети обсуждают подписание томоса для ПЦУ.

В Стамбуле, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

В торжественной церемонии приняли участие президент Украины Петр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а члены правительства и другие официальные лица.

В Сети обратили внимание на то, что в торжественной церемонии также участвовал Александр Петровский. Пользователи пишут, что он известен в криминальных кругах по кличке Нарик.

Участие Нарика в торжественной церемонии подписания томоса для ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем вызвало неоднозначную реакцию в Сети:

"Почему-то всех возмущает, что Порошенко фотографируется с криминальными авторитетами прямо в церкви в "исторический день вручения томоса".

Хотя ничего необычного и предосудительного здесь нет, а имеет место простой, утилитарный расчёт.

Сидеть в будущем хочется в комфорте. Поэтому заранее нужны правильные связи и авторитетные друзья.

К тому же, положительный опыт таких фотографий уже есть у соратников по БПП. В частности, у Насирова, который фотографировался со смотрящими Лукьяновского СИЗО.

А после освобождения из под стражи заявил, что это не он. Это все фотошоп.

И прокатило.

Почему не должно прокатить у Порошенко?

Ведь если целую страну крет_нов удавалось бесчисленное множество раз безнаказанно обманывать на протяжении 5 лет.

То с чего вдруг не получится ещё один раз?

Армія. Мова. Віра. Вори", - написал Александр Дубинский.

"Назвати Томос термосом в шоу під час виступу, то гріх. А очолити релігійну делегацію і в своїй свиті притягнути кримінальних авторитетів, то святість", - подчеркнула Vira Zamiyala.

"Судя по тому, насколько Нарик близок с гарантом, то есть вариант, что Днепр снова переименуют в Днепропетровск, просто уже в честь другого Петровского", - отметил Денис Гороховский.

"Я рада за историческую справдливость. Но меня бесконечно угнетает несправедливость сегодняшнего дня. Ну, хрен на него, этого вечно мятого самодовольного упыря, который посчитал церковь своей вотчиной. Но какого черта за Томосом отправились Парубий, Полторак, Кубив, Климкин, Зубко и, самое главное, Нарик? Эти тоже за историческую спрведливость переживают? Или договариваются, чтобы Варфоломей их в свой монастырь принял после выборов в Украине?", - предполагает Лиза Богуцкая.

"Можете мне сто миллионов раз рассказать какая замечательная и богоугодная новая единая поместная православная, и какая ещё там не помню, церковь в Украине. Но прежде объясните мне присутствие на этом фото с тем самым пресловутым томосом бандита, у которого руки по локоть в крови невинных жертв, известного в Днепре под кличкой Нарик (на фото обведен в кровавый кружочек). Картина "Нарик и томос", - подчеркнул Александр Гумиров.

"Если Нарик в Стамбуле, стоит в свите президента, то за Томос можно быть спокойным. Томос в надежных руках", - иронизирует Виталий Теплов.

"Фото ближе. Батон золотой колбасы, дебил со справкой и Нарик. Прекрасно, я считаю", - ерничает Наталья Фукс.

"Зазвичай по суботах Нарик іудей, а по неділях православний. Але сьогодні він зробив виняток", - добавил Артем Ищенко.

Напомним, ранее на молебне рядом с Епифанием и Порошенко заметили авторитетов "Нарика" и "Эмиля".

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Криминальный авторитет автокефалия Томос ПЦУ
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