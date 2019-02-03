В Днепре суд запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком"

Петровский запретил называть себя "Нариком" / Фото: mbfs.com.ua

Скандально известный бизнесмен из Днепра Александр Петровский, известный в определенных кругах, как "Нарик", через суд запретил называть себя таким прозвищем.

Как сообщает издание Новое время, в августе 2018 года Октябрьский райсуд Днепра вынес такое решение по иску Петровского к нескольким украинским журналистам с пометкой, что ряд обвинений в его адрес являются "безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности".

В ответ журналистам через суд Петровский заявил, что никогда не привлекался к уголовной ответственности, а также не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу "Нарик" и вообще впервые о нем слышит.

Судья частично удовлетворил иск бизнесмена и подтвердил, что такое прозвище наносит урон его деловой репутации и не соответствует действительности. Ответчиков обязали выплатить по 2 тыс. грн и опубликовать опровержение.

Читайте такжеУ Порошенко прокомментировали присутствие "Нарика" на ФанареОднако журналисты уверяют, что повестку в суд не получали, а заседание прошло без ответчиков и их адвокатов.

"Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал журналист Юрий Бутусов, против которого в числе остальных Петровский подавал в суд.

Бутусов предположил, что тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь "чистую историю".

Как сообщалось ранее, когда в Стамбуле, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, в торжественной церемонии также участвовал Александр Петровский.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не знает, как рядом с ним на фото и видео из храма Святого Георгия во время и после вручения Томоса.

Позже причину присутствия "Нарика" на церемонии получения Томоса в Стамбуле пояснил патриарх Филарет.